Hockey: Sportdirektor Menke-Salz verlässt den Verband

Hamburg (dpa) –

Sportdirektor Christoph Menke-Salz verlässt den Deutschen Hockey-Bund (DHB). Wie der Verband am Dienstag mitteilte, will sich der Funktionär vom 1. Oktober an einer nicht näher benannten neuen Aufgabe im Sport widmen. «Wir danken Christoph dafür, dass er in diesen herausfordernden Zeiten einiges bewegt hat, um den DHB sowie den Hockeysport allgemein in Deutschland und auch international nach vorne zu bringen», sagte DHB-Präsidentin Carola Morgenstern-Meyer.

Der frühere Nationalspieler Menke-Salz war seit Angang Januar 2021 Sportdirektor. Ein Nachfolger steht nicht fest. Die Stelle soll neu ausgeschrieben werden.