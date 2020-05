Hockey-Olympiasieger Fürste: Bundesliga-Re-Start ist Chance

Der ehemaliger deutscher Hockeyspieler Moritz Fürste als Laudator bei den German Startup Awards. Foto: Annette Riedl/dpa

Berlin (dpa) – Der ehemalige Hockey-Nationalspieler Moritz Fürste sieht den Re-Start der Fußball-Bundesliga als große Chance für Deutschland. «Als Land werden wir schon als die Vorreiter in der Corona-Krise gesehen. Wenn wir es jetzt auch noch schaffen, als Erste eine professionelle Sportliga zu öffnen, dann ist das ein ordentliches Pfund», sagte Fürste im Gespräch mit «Sport1» (Dienstag).

Dennoch findet er es schade, dass andere Profi-Sportarten noch nicht wieder spielen dürfen. «Durch die aktuellen Entscheidungen gibt es jetzt nichts anderes als Fußball. Deswegen wird die Schere, die es eh schon gab, noch mal multipliziert», sagte der 35 Jahre alte Hamburger mit Blick auf die Sonderstellung des Fußballs.

Für das deutsche Hockey sieht der Olympiasieger von 2008 und 2012 eine große Gefahr in Zukunft. Es fehle an professionellen Strukturen, um konkurrenzfähig zu bleiben. «Es macht einfach einen Unterschied, ob du dich komplett auf den Sport fokussierst oder nebenher noch eine Menge anderer Sachen machen musst und nicht als Vollprofi unterwegs sein kannst.» In den nächsten drei bis zehn Jahren, meinte Fürste, könne Deutschland deshalb den Anschluss an die Weltspitze verlieren.

