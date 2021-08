Hockey-Ligacup: Sechs Herren-Teams kämpfen um Finaltickets

Hamburg (dpa/lno) – Drei Wochen vor dem Start in die Punkterunde geht es für die Feldhockey-Bundesligisten bereits um den ersten Titel. Im Kampf um den Ligacup treten in der Nordgruppe der Herren von Freitag bis Sonntag neben den Gastgebern Club an der Alster und Harvestehuder THC auch der Hamburger Polo Club, der Großflottbeker THGC, der DHC Hannover und Blau-Weiss Köln an. Alle Teams spielen gegeneinander.

Die jeweiligen Ersten und Zweiten der vier Gruppen bei Herren und Damen qualifizieren sich für das Finalturnier in Krefeld eine Woche später. Dort treffen sie dann auf die Clubs, die im vergangenen Jahr das Final Four um die deutsche Meisterschaft erreicht hatten.

Den Auftakt in Hamburg bestreiten am Freitagabend der Club an der Alster und Polo. Gästetrainer Matthias Witthaus räumte allerdings mit Blick auf die insgesamt fünf zu absolvierenden Partien ein, dass er seine Nationalspieler nur punktuell einsetzen werde. «Wir nutzen das, um uns weiter zu entwickeln», betonte der Coach.

Die Alster-Damen, die im Vorjahr das Meisterschafts-Halbfinale erreicht hatten, bestreiten hingegen Testspiele in Düsseldorf und Köln. Die Nationalspielerinnen werden allerdings nicht mitreisen. Ob sie eine Woche später an der Ligacup-Endrunde teilnehmen, ließ Trainer Jens George offen: «Ich habe ihnen das freigestellt».

