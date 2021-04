Hockey-Landesmeister: Club an der Alster Hamburg Vierte

Amsterdam (dpa) – Die Hockey-Damen des Club an der Alster Hamburg haben beim europäischen Final-Four-Turnier der Landesmeister Platz vier belegt. Im kleinen Finale unterlagen die Norddeutschen am Ostersonntag Gastgeber AH&BC Amsterdam 2:4 (1:2). Die Treffer durch Hanna Valentin (11.) und Hannah Gablac (42.) waren zu wenig, um gegen die favorisierten Niederländerinnen zu bestehen. Am Samstag hatte Alster Hamburg den Einzug ins Endspiel durch ein 3:4 (1:1, 0:0) im Penaltyschießen gegen den Club de Campo Madrid knapp verpasst.

