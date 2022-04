Hockey-Herren des UHC Hamburg droht die Abstiegsrunde

Hamburg (dpa/lno) –

Den Hockey-Herren vom Uhlenhorster HC Hamburg ist im Kampf gegen den Abstieg der erhoffte Befreiungsschlag nicht geglückt. Nach dem 3:3 beim Düsseldorfer HC am Sonntag liegen die Hamburger nur noch auf dem fünften Platz der B-Gruppe. Ärgerlich aus Sicht der Mannschaft von Trainer Benedikt Schmidt-Busse, dass sowohl gegen die Rheinländer wie auch am Samstag gegen Mitfavorit Mannheimer HC bei der 3:4-Niederlage eine zwischenzeitliche 2:0-Führung nicht für mehr reichte. Bei drei ausstehenden Partien muss der UHC mindestens eine gewinnen und zudem auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen, sonst müssen die Hanseaten in die Abstiegsrunde.

Der Harvestehuder THC verteidigte hingegen mit dem 3:2-Sieg nach einem 0:2-Rückstand gegen Uhlenhorst Mülheim den zweiten Platz der B-Gruppe, obwohl das Team von Trainer Christoph Bechmann am Sonntag mit 3:4 gegen den Mannheimer HC verlor. In Gruppe A besiegte der Club an der Alster den TSV Mannheim 5:0, unterlag dann aber Rot-Weiss Köln 0:4. Dafür kehrte der Hamburger Polo Club mit Siegen beim Berliner HC (3:1) und dem SC Frankfurt (6:3) zurück und bleibt Zweiter.