Hockey: Endrunde mit HTHC-Teams und Club an der Alster

Hamburg (dpa/lno) – Die Herren vom HTHC und vom Club an der Alster haben sich für das Viertelfinale um den Hockey-Ligacup am kommenden Wochenende in Krefeld qualifiziert. Dabei profitierte der HTHC von der Absage des Hamburger Polo-Club, der aufgrund von Verletzungsproblemen zum letzten Spiel nicht mehr antrat. Die Partie wurde daher mit 3:0 für den HTHC gewertet.

In der Nordgruppe der Damen in Bremen setzten sich die favorisierten Bundesligisten HTHC Hamburg und Uhlenhorst Mülheim durch. Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg gewannen die Hamburgerinnen mit 3:2. Für die Endrunde waren zuvor bereits die Damen- und Herren-Teams vom Final Four um die deutsche Meisterschaft des Vorjahres qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:210822-99-929854/2

Hockey-Bundesliga

Spielpläne BL