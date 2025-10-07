Hochwertiges Werkzeug aus Baustellencontainern gestohlen

Lübeck (dpa/lno) –

Hochwertiges Werkzeug im Wert von mehr als 120.000 Euro haben Unbekannte von einer Baustelle in Lübeck gestohlen. Mitarbeiter auf der Baustelle in einem Gewerbegebiet hätten am Montagmorgen festgestellt, dass sämtliche 24 Baustellencontainer aufgebrochen und das darin gelagerte Werkzeug entwendet worden war, teilte die Polizei mit. Die Container werden von verschiedenen Firmen für die aktuellen Baustellenarbeiten genutzt.

Der Einbruch dürfte nach aktuellen Erkenntnissen zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen erfolgt sein. Es wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.