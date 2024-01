Hochwasserwarnung an einigen Binnengewässern

Hamburg (dpa/lno) –

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Hamburger Umweltbehörde hat vor Hochwasser an einigen Binnengewässern gewarnt. Grund sind die hohen Pegelstände an einigen Alster-Zuflüssen, besonders an der Kollau in Niendorf und Lokstedt und der Tarpenbek in Niendorf und Groß Borstel. Auch an der Bille im Norden Bergedorfs, der Wandse in Tonndorf und der Ammersbek in den Walddörfern werden derzeit laut Pegel- und Warnstufen-Karte hohe Pegelstände gemessen.

Die Feuerwehr musste jedoch noch nicht ausrücken. «Bislang ist es noch nicht so, dass wir irgendwo abpumpen müssen», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochnachmittag. Lediglich an einem Regenwassersammelbecken in Langenhorn sei es zu einem Einsatz gekommen. Hier musste die Feuerwehr Wasser abpumpen.