Hochwasserlage in Niedersachsen: Weiterer Regen erwartet

Hannover (dpa/lni) –

In Niedersachsen bleibt es in der Hochwasserlage in einigen Regionen regnerisch. Am Freitag kann es vor allem in Südniedersachsen zu Regen kommen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der dpa sagte. Etwa im südlichen Emsland sowie in der Lüneburger Heide könne es regnerisch werden. Bis Samstagmorgen könnten vereinzelt 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, in einigen Teilen im südlichen Bundesland sei es auch weniger. In der Nordhälfte wird es den Angaben zufolge mit fünf bis zehn Litern pro Quadratmeter bis Samstagmorgen etwas trockener bleiben. Insgesamt sei die Regenmenge geringer als zu Beginn der Hochwasserlage, sagte der Meteorologe. Von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen soll der Regen etwas nachlassen. Dann sei eher mit Niederschlag in Küstennähe zu rechnen.