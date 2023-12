Hochwasserlage in Hannover stabil: Gefahr noch nicht gebannt

Eine Markierung zeigt den Wasserstand an. Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

In der niedersächsischen Landeshauptstadt ist die Hochwassergefahr noch nicht gebannt. Die Pegelstände der Leine und Ihme fielen allerdings, so dass von einer stabilen Lage gesprochen werden könne, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Alle Einsatzmaßnahmen würden vorerst aufrecht erhalten. Unter anderem würden die mobilen Hochwasserschutzsysteme regelmäßig überprüft. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Lage noch einmal verschärfe. Die weitere Entwicklung der Hochwasserlage könne nicht sicher vorausgesagt werden.