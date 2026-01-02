Hochwasser und Schnee im Norden – keine größeren Schäden

Hamburg/Kiel (dpa) –

Im Norden Deutschlands haben Hochwasser und Sturmflut in der Nacht auf Freitag zunächst keine größeren Schäden verursacht. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg verzeichneten die Lagezentren bis zum frühen Morgen keine besonderen Vorkommnisse – abgesehen von örtlichen Überschwemmungen. In Hamburg schneit es nun zudem.

Der Wasserstand erreichte an der nordfriesischen Küste und im Elbegebiet zwischen 1,5 und 2 Meter über dem mittleren Hochwasser und damit Sturmflutniveau, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit. Am Hamburger Fischmarkt ist das Wasser der Elbe übergetreten. Laut Feuerwehr mussten keine Autos abgeschleppt werden. Auch die Polizei verzeichnete laut Lagezentrum keine Einsätze wegen Hochwassers.

Eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geht davon aus, dass das Sturmtief «Tizian» ab Mittag oder Nachmittag in Hamburg nachlässt. Bis dahin gebe es vereinzelt stürmische Böen. Aus Richtung Norden sei eine Abnahme zu verzeichnen.

Im Laufe des Tages wird mit weiterem Hochwasser im Norden gerechnet, eine erneute Sturmflut sagte das Bundesamt allerdings nicht mehr vorher. Nach Angaben des DWD soll es an der Nordsee auch im Verlauf des Tages noch stürmisch bleiben. Die Sturmböen können bis zu 100 km/h betragen und auf exponierten Berggipfeln sogar noch stärker sein.

Schneefall in Hamburg

In Hamburg schneit es. Seit den frühen Morgenstunden ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg mit rund 125 Fahrzeugen im Einsatz. Gestreut werde auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr sowie auf einem ausgewählten Radwegenetz, teilte die Stadtreinigung am frühen Morgen mit. Trotz des Einsatzes könne es weiter glatt sein, alle Verkehrsteilnehmer seien um Vorsicht gebeten.

Die Polizei berichtete von einem Glätte-Unfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Dieser war von einem Lastwagen erfasst worden, der an einer roten Ampel auf dem Saseler Damm bremste, aber nicht zum Stehen kam. Der Fußgänger wurde am Fußgelenk und am Ellbogen verletzt.