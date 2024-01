Hochwasser: Unbekannte entwenden Stromaggregat für Pumpen

Celle (dpa/lni) –

In Wienhausen (Landkreis Celle) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Stromaggregat entwendet worden, das Pumpen zum Hochwasserschutz mit Energie versorgte. Die mobile Anlage des Technischen Hilfswerks (THW) sei in der Zeit zwischen 3.20 Uhr und 7.20 Uhr von Unbekannten entwendet worden, teilte die Polizeiinspektion Celle am Donnerstag mit. Das Aggregat versorgte den Angaben zufolge mehrere Pumpen mit Strom, die das THW zur Bewältigung der Hochwasserlage an der Aller einsetzt. Weitere Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Tätern machte die Polizei zunächst nicht.