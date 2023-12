Hochwasser: Ministerpräsident Weil dankt Einsatzkräften

Hannover (dpa/lni) –

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat den Feuerwehrleuten und freiwilligen Helfern im Kampf gegen Überflutungen gedankt. «Überall in Niedersachsen haben die Feuerwehrleute unruhige Weihnachten, weil sie mit dem Hochwasser kämpfen müssen», sagte der SPD-Politiker am Montag. Ganz viele seien Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. «Herzlichen Dank allen Haupt- und Ehrenamtlichen für diesen ganz besonderen Einsatz», sagte Weil.

Der Regierungschef wird sich nach Angaben der Staatskanzlei am Dienstag selbst bei einem Besuch in einem Lagezentrum und an einer Einsatzstelle einen Eindruck von der Hochwasser-Situation machen. An welchem Ort dies genau sein wird, wurde am Montagabend noch nicht bekanntgegeben.

Auch Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner äußerte sich zu der angespannten Situation. «Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die keine besinnlichen Feiertage haben, weil ihre Keller volllaufen oder sie ihr Hab und Gut gegen das Hochwasser sichern müssen», sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion. Bewundernswert sei das Engagement der vielen unermüdlichen haupt- und ehrenamtlichen Helfer. «Unsere Helfer stehen ununterbrochen im Einsatz, um die Schäden und die Gefahr für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Wir sind ihnen zu tiefen Dank verpflichtet», betonte Lechner.