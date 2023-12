Hochwasser-Lage im Kreis Celle entspannt sich

Überflutete Straße in der Siedlung Westohe der Gemeinde Winsen (Aller) im Landkreis Celle. Michael Matthey/dpa

Celle (dpa/lni) –

Die Hochwasser-Lage rund um Celle entspannt sich nach Angaben des Landkreises etwas. Der Pegelstand der Aller sei weiter gefallen, und die Wetterlage lasse darauf hoffen, dass keine größeren Niederschläge zu erwarten seien, teilte der Kreis am Sonntagvormittag mit. «Die Lage ist jedoch weiterhin dynamisch und wird ständig beobachtet», sagte Landrat Axel Flader (CDU).

In Wathlingen, wo das Wasser einen Deich beschädigt hatte, waren den Angaben zufolge seit Samstagnachmittag rund 550 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Mit rund 16.000 Sandsäcken sorgten sie bis in die Nacht dafür, den Deich zu stabilisieren. Nach derzeitigem Stand sei die Lage in Wathlingen damit gesichert.

Eine Notunterkunft in einem Schulzentrum für bis zu 300 Menschen wurde in den Stand-by-Modus versetzt, sie kann binnen einer Stunde wieder bereitgestellt werden.