Rinteln (dpa/lni) –

In Rinteln im niedersächsischen Landkreis Schaumburg sind am Morgen die Bewohner einer Straße direkt an der Stadtmauer evakuiert werden. Betroffen seien nur die die Anwohner der Straße Ost-Contrescarpe, teilte die Stadtverwaltung am Morgen mit. Laut NDR wurden 108 Bewohner evakuiert. In der betroffenen Straße seien die Keller der Gebäude vollgelaufen. Die Feuerwehr sei mit Pumpen vor Ort und staple Sandsäcke.