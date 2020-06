Hochsommerliche Temperaturen im Norden – Lokal Gewitter

Ein Stand-Up-Paddler ist auf der Ostsee unterwegs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Das Wetter im Norden bleibt auch am Freitag bei viel Sonnenschein hochsommerlich warm. Die Temperaturen steigen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf Höchstwerte von bis zu 31 Grad. Im Laufe des Tages ziehen einige Quellwolken auf. Lokal kann es am Nachmittag vereinzelt zu Hitzegewittern kommen.

Der Samstag zeigt sich zunächst ebenfalls sonnig. Zum Nachmittag hin ziehen vermehrt Wolken auf, die für Schauer und Gewitter sorgen können. Am Abend kann es laut DWD lokal zu Unwettern mit heftigem Starkregen kommen. Die Temperaturen betragen um die 30 Grad.

Am Sonntag kühlt es etwas ab. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. Nach einem sonnigen Start in den Tag ziehen von Westen her Wolken auf, die Schauer mit sich bringen.

Vorhersage DWD