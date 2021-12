Hochschule testet autarkes Stromnetz auf Wasserstoffbasis

Bremerhaven (dpa) – Die Hochschule Bremerhaven startet heute offiziell mit der Produktion von grünem Wasserstoff. In dem Forschungsprojekt wird ein autarkes System getestet: Die Energie stammt aus Photovoltaikanlagen und einer kleinen Windenergieanlage auf dem Gelände. In einem 20 Fuß-Container wird der Strom in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Anschließend soll er zur lokalen Nutzung wieder in Strom umgewandelt werden.

Das «Microgrid»-Testlabor ist Teil des zweijährigen Projekts «Wasserstoff – grünes Gas für Bremerhaven», das vom Land Bremen und der Europäischen Union gefördert wird. Mithilfe des Modellaufbaus im Container sollen Erkenntnisse zu Speicherdichte, Sicherheit oder auch Lebensdauer von lokal abgegrenzten Stromnetzen auf Wasserstoffbasis erworben werden. Solche Inselnetze könnten für Schiffe oder auch Baustellen ohne Netzanschluss genutzt werden.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-411816/2

Infos zum Projekt

Projektbeschreibung