Hochschule in Hamburg und Marine in Rostock dabei

Hamburg/Rostock (dpa) –

Die Bundeswehr gibt am Samstag an neun Standorten in ganz Deutschland einen Einblick in ihre Tätigkeit. Bürger hätten am «Tag der Bundeswehr» Gelegenheit, einen exklusiven Blick hinter den Kasernenzaun zu werfen, hieß es. Viele Menschen beschäftige der schreckliche Krieg in der Ukraine. Bei der Veranstaltung würden Experten Fragen zu den Streitkräften, zur Ausrüstung und zu bestehenden Herausforderungen beantworten. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) soll am Mittag (11.50 Uhr) auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Faßberg eine Ansprache halten, die über einen Livestream auch anderswo zu verfolgen ist.

In Hamburg beteiligt sich die Helmut-Schmidt-Universität am Tag der Bundeswehr, in Rostock der Marinestützpunkt Hohe Düne. An der Bundeswehr-Hochschule im Hamburger Stadtteil Jenfeld werden Einblicke in den Abwehrkampf gegen Massenvernichtungswaffen, den militärischen Nahkampf oder die Marineschifffahrt geboten. Forscher wollen Drohnenabwehrsysteme präsentieren. Fachleute geben Auskunft zu sicherheitspolitischen Fragen. Für den Nachmittag (17.15 Uhr) ist ein Beförderungsappell für rund 400 Offiziersanwärter geplant.

In Rostock-Warnemünde können Marineschiffe besichtigt werden. Auf dem Programm stehen auch Vorführungen der Marinetaucher und der Flugabwehrraketengruppe 21 aus Sanitz sowie eine Flugdemonstration von Hubschraubern.