Hochentzündliche Chemikalie sorgt für Großeinsatz in Oyten

Oyten (dpa/lni) – Der Austritt einer hochentzündlichen Chemikalie in einem Industriegebiet in Oyten (Landkreis Verden) hat für einen stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Rund 100 Liter des gefährlichen Stoffes seien am Dienstag aus einem Behälter ausgetreten und hätten sich in einer Logistikhalle verteilt, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Spezialkräfte in Schutzanzügen dämmten ein weiteres Austreten des Stoffes ein.

Mehrere Hundert Liter der hochentzündlichen Flüssigkeit wurden abgepumpt. Anschließend wurde die Halle mit Spezialgeräten gereinigt. Nähere Angaben zu der Chemikalie machten weder die Feuerwehr noch die Polizei. Der Einsatz dauerte rund acht Stunden. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort.