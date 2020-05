Hochdonn: Frachtschiff kollidiert mit Kanalfähre

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Hochdonn (dpa/lno) – Ein Frachtschiff ist am Freitagmorgen auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Nebel mit einer Fähre kollidiert. Die Kanalfähre Hochdonn rammte das Heck des unter niederländischer Flagge fahrenden Frachters «Scheldebank», wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. An der Fähre entstand hoher Sachschaden, der sich zunächst nicht beziffern ließ. Zu Schäden an dem Frachter gab es zunächst keine Erkenntnisse. Beamte der Wasserschutzpolizei leiteten Ermittlungen ein. Nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung fällt die Fähre bis auf Weiteres aus.