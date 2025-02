Hochbahn: U1-Strecke Norderstedt-Ochsenzoll freigegeben

Hamburg (dpa/lno) –

Die U-Bahn-Linie 1 soll von heute an wieder zwischen den Bahnhöfen Norderstedt Mitte (Schleswig-Holstein) und Ochsenzoll (Hamburg) verkehren. Das kündigte die Hochbahn an. Der städtische Bus- und U-Bahn-Betreiber hatte den Streckenabschnitt vom 3. Februar an aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Die Hochbahn erneuerte Weichen und Schwellen. Während der Abschnitt gesperrt war, verkehrten ersatzweise Busse. Je nach Verkehrslage verlängerte sich die Fahrzeit den Angaben nach um bis zu 20 Minuten.