Hochbahn startet Bergung havarierter U-Bahn in Billstedt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hochbahn hat mit der Bergung der im Bahnhof Billstedt verunglückten U-Bahn begonnen. «Es wird gesägt und geschraubt», sagte ein Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Ein großer Kran werde aber nicht eingesetzt. Zunächst hatte der NDR berichtet.

Die Bahn der Linie U2 war am 20. Januar ohne Fahrgäste in einem sogenannten Kehrgleis gegen einen Prellbock gestoßen. Als Unfallursache wird ein zu hohes Tempo vermutet. Der Fahrer erlitt bei dem Unglück einen Schock.

Bis zum 24. April werden nun zwei der vier havarierten Waggons demontiert. Die zwei anderen, noch fahrfähigen Wagen sollen dann vermutlich Anfang Juli abtransportiert werden. Um den regulären U-Bahn-Betrieb am Bahnhof Billstedt nicht zu beeinträchtigen, sollen die Arbeiten überwiegend in den Betriebspausen durchgeführt werden.