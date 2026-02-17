Hochbahn-Busverkehr fällt teilweise wegen Warnstreiks aus

Am Dienstag werden viele Busse der Hochbahn in Hamburg wegen eines Warnstreiks in den Depots bleiben. (Symbolbild) Rabea Gruber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Pendler müssen sich vorübergehend auf Einschränkungen im Hamburger Busverkehr einstellen. Viele Linienbusse der Hamburger Hochbahn werden heute nicht oder nur eingeschränkt fahren. Hintergrund ist ein von der Gewerkschaft Verdi angekündigter Warnstreik. Zahlreiche Buslinien sollen demnach von 3.00 Uhr bis Mittwoch um 3.00 Uhr sogar vollständig ausfallen.

Komplett betroffen sind nach Angaben der Hochbahn 37 von insgesamt 112 Buslinien. Es werde geprüft, ob ein stark eingeschränktes Grundangebot auf diesen Buslinien ermöglicht werden könne. Auf einigen Buslinien sei trotz des Streiks ein instabiler Teilbetrieb möglich. Das gelte für die Linien 12, 16, 23, 25, 28, 31, 105, 150, 168, 171, 180, 191, 250, 261, X22 und X27. Auch Schulbusse sollen fahren.

U-Bahn, S-Bahn und Hadag-Fähren fahren

Die Hochbahn rät betroffenen Kunden, nach Möglichkeit auf U- und S-Bahnen ausweichen, da diese ebenso wie die Fähren der Hadag nicht vom Warnstreik betroffen sind.

Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen bei der Hochbahn unter anderem 7,5 Prozent mehr Lohn mit einer sozialen Komponente für die unteren Entgeltgruppen sowie einen 200-Euro-Mietkostenzuschuss für Auszubildende.