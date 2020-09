Hoch «Leiki» sorgt für sonnigen Wochenstart

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Hoch «Leiki» hat vielerorts in Niedersachsen für einen sonnigen Wochenstart gesorgt. Es habe nur vereinzelt leichte Schleierwolken gegeben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Nach einer Nacht mit wenig Wind bildete sich ihm zufolge vor allem im nördlichen Niedersachsen Nebel. «Das wird sich in den kommenden beiden Nächten auch fortsetzen», sagte der DWD-Sprecher.

Nach dem schönen Montag mit 25 Grad an den Küsten und örtlich 31 Grad im südlichen Niedersachsen, rechnen die Meteorologen sogar mit einer leichten Steigerung für den Dienstag. Ab Mittwoch soll es laut Prognose etwas wolkiger werden. Mit 20 Grad auf den Inseln und 29 Grad in Südniedersachsen bleibe es dabei warm. Deutlich kühler werde es erst am Donnerstag mit 19 Grad im Norden und nur noch 21 Grad im Süden. Es bleibe durch den Hochdruckeinfluss weiter schön, kündigte der DWD-Sprecher an.