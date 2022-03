Goslar (dpa/lni) –

Ein Hobbyarchäologe hat in der Nacht zu Samstag eine Mörsergranate in einem Waldstück im Landkreis Goslar gefunden. Nach Angaben der Polizei hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Echtheit der Granate bestätigt. Am frühen Morgen habe der Dienst Entwarnung geben können – der Zünder der Mörsergranate war bereits entfernt worden.