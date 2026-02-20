Hjulmand: «Piontek wird immer in unserer Erinnerung bleiben»

Leverkusen (dpa) –

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand hat vor der Partie bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch einmal an Trainer-Legende Sepp Piontek erinnert. Der Tod des langjährigen dänischen Nationaltrainers hat Leverkusens Chefcoach sehr berührt. «Er war ein großer deutscher Coach in Dänemark. Er wird immer in unserer Erinnerung bleiben. Meine Gedanken sind bei seiner Familie», sagte Bayers dänischer Trainer am Freitag.

Piontek habe die dänische Kultur und die deutsche Disziplin miteinander verbunden. «Er hat den dänischen Fußball maßgeblich geprägt. Das war unglaublich», befand Hjulmand.

Piontek starb im Alter von 85 Jahren. In Deutschland hatte er nach seiner Zeit als Profi bei Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli gearbeitet. Als Nationaltrainer Dänemarks war er der Begründer des «Danish Dynamite», der offensiven Spielweise der Nationalmannschaft. 1984 wurde er als Deutscher in Dänemark zum «Dänen des Jahres gewählt».