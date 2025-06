Hitzewelle kommt mit bis zu 37 Grad auch in den Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Wer große Hitze nicht verträgt, sollte sich für Mittwoch nichts vornehmen oder nur Dinge in kühlen Orten tun. Auch im Norden Deutschlands werden dann nämlich bis zu 37 Grad Celsius erwartet, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte.

Während es am Montag mit 23 bis 26 Grad in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern noch angenehm sommerlich ist, lässt das aus dem Südwesten heranwandernde Hochdruckgebiet die Temperaturen am Dienstag und vor allem Mittwoch deutlich steigen.

«In Schleswig-Holstein kommen wir dann auf 27 bis 36 Grad, wobei es auf Sylt am kühlsten ist – wenn man bei 27 Grad überhaupt von „kühl“ reden kann», sagte die Sprecherin. Die Temperaturen nähmen von Nordwesten nach Südosten stetig zu.

Wo wird es am heißesten?

Ähnlich sieht es in MV aus: Am Dienstag sind im Nordwesten Deutschlands 28 bis 31 Grad möglich, wobei es auf Usedom mit 26 Grad am kühlsten sein wird. Der Mittwoch bringt dann 34 bis 36 Grad und selbst an den Küsten steigen die Temperaturen auf 28 bis 31. «Im Südwesten von Mecklenburg-Vorpommern dürfte es am heißesten werden.»

Für Hamburg sagt der DWD 25 bis 26 Grad am Montag, um die 33 Grad am Dienstag und sogar 36 bis 37 Grad am Mittwoch voraus. Kleiner Trost: Im Süden Deutschlands werden sogar bis zu 39 Grad erwartet. Und zudem bringen die Nächte im Norden noch ein bisschen Abkühlung: Tropische Nächte – mit Temperaturen nicht unter 20 Grad – werden nicht erwartet. Stattdessen sinkt das Thermometer auf entspannte 16 bis 18 Grad.

Zudem hält die Hitzewelle nicht lange, denn schon am Mittwochabend zieht ein neues Tief von Südengland aus über den norddeutschen Raum. «Das bringt dann mit seiner Front kältere Luft, Gewitter und Regen.»