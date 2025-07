Hitzewelle im Norden – Temperaturen bis 38 Grad

Hamburg (dpa) –

Die Hitzewelle in Deutschland sorgt auch im Norden für schweißtreibende Temperaturen. Am Mittwoch werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zu 37 Grad in Hamburg erwartet. In MV liegen die Höchstwerte zur Wochenmitte bei 38 Grad, in Schleswig-Holstein bei 34 Grad.

Bereits heute werden in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein 29 bis 33 Grad erwartet, nur im hohen Norden gibt es bei Seewind die Chance auf angenehmere 24 Grad. In MV liegt die Temperaturspanne zwischen 22 Grad an der Küste und 33 Grad im westlichen Binnenland.

Ab Donnerstag gehen die Temperaturen runter und es wird deutlich angenehmer. Bei 19 bis 25 Grad kann es regional auch zu Schauern kommen.