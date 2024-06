Hitzewarnung: Tipps zum Schutz vor hohen Temperaturen

Eine Frau sitzt auf einer Bank an der Außenalster und sonnt sich. Thomas Müller/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Angesichts einer Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Hamburg hat die Gesundheitsbehörde Tipps und Hinweise zum Umgang mit hohen Temperaturen gegeben. Vor allem Kinder, ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen seien von Hitze betroffen, heißt es in der Mitteilung vom Mittwoch. Generell sollte unter anderem ausreichend getrunken, körperliche Anstrengungen vermieden und für einen UV-Schutz gesorgt werden.

Die Behörde verwies auf die Online-Karte «Kühle Orte», auf der verzeichnet sei, wo man in der Stadt Schatten und Abkühlung finden könne. Unter www.hamburg.de/go/kuehle-orte sind neben Grünanlagen, Gebäuden und Bademöglichkeiten auch kostenlose Trinkwasserstellen und Refill-Stationen zum Auffüllen von Wasserflaschen verzeichnet. «Dies soll dazu beitragen, allen Menschen den Zugang zu kostenlosem Trinkwasser zu ermöglichen – insbesondere an heißen Tagen», so die Behörde. Weitere Informationen zum Umgang mit hohen Temperaturen gebe es online www.hamburg.de/hitzeschutz sowie unter der Service-Telefonnummer 040 115.

Am Mittwoch und Donnerstag werden in der Stadt Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad erwartet. «Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Hamburg zu rechnen», heißt es beim DWD.