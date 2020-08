Hitze: Teils Gewitter und Waldbrandgefahr

Dunkle Gewitterwolken ziehen über die Landschaft. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – In Niedersachsen und Bremen bleibt es am Dienstag heiß. Der Tag beginnt sonnig und teilweise ohne Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei gibt es viel Hitze bei Temperaturen zwischen 32 bis 35 Grad. Am Nachmittag kann es vor allem südlich des Mittellandkanals Hitzegewitter geben. Zwischen der Lüneburger Heide und dem Wendland sowie südöstlich von Bremen weist der DWD auf eine sehr hohe Waldbrandgefahr hin. Zudem kann es gebietsweise zu Starkregen und Hagelschlag kommen. Die Temperaturen liegen an der Nordsee und im Harz bei um die 29 Grad.

Am Mittwoch bleibt es voraussichtlich weiter heiß bei Temperaturen zwischen 33 bis 36 Grad – Schauer und Gewitter gibt es der Vorhersage zufolge kaum noch.

Mitteilung Deutscher Wetterdienst