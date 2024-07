Hitze in Niedersachsen – Stationen melden Werte um 30 Grad

Hannover (dpa/lni) –

Hochdruckeinfluss hat Niedersachsen einen sommerlichen Tag mit Temperaturen vielerorts um die 30-Grad-Marke beschert. Mit 31 Grad meldete eine Station in Barsinghausen-Hohenbostel in der Region Hannover nach vorläufigen Daten landesweit die höchste Temperatur, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg auf Anfrage sagte. Ob es der bislang wärmste Tag des Jahres war, ließ sich anhand der Daten noch nicht bestimmen. Wetterstationen etwa in Großenkneten bei Oldenburg, in Hameln und in Göttingen meldeten nach DWD-Angaben Höchsttemperaturen von 30 Grad.

Auch am Mittwoch soll es in Niedersachsen noch einmal hochsommerlich heiß werden. Dann seien erneut Temperaturen bis zu 30 Grad zu erwarten, sagte die DWD-Meteorologin. Auf den Inseln soll es bei maximal 22 Grad etwas kühler bleiben. Außerdem soll sich die Sonne im Süden Niedersachsens nicht mehr ganz so häufig blicken lassen. Zeitweise können laut der Vorhersage dichtere Wolken aufziehen. In den folgenden Tagen sollen die Temperaturen dann nicht mehr ganz so hoch steigen. Im Süden sind Schauer und Gewitter möglich.