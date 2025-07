Hitze im Norden: Kinofilm und Kirche können abkühlen

Im Tierpark Hagenbeck in Hamburg können sich Besucher an einigen Orten bei sieben Grad abkühlen (Archivbild). Marcus Brandt/dpa

Heiße Tage und warme Nächte werden in den kommenden Tagen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in dieser Woche mit viel Sonne und Hitze – auch in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein kann es dann über 30 Grad geben. Wem die Gelegenheit für einen Sprung ins Meer, den See oder einen Freibad-Ausflug fehlt, kann sich auch an anderen Orten hervorragend abkühlen.

In Kinos

In Kinos: Kinos etwa sind auch bei tropischen Außentemperaturen klimatisiert. «Der Saal kann auf 20 Grad heruntergekühlt werden, aber meist sind es rund 22,5 Grad, weil viele in Sommerkleidung kommen», sagte Martin Turowski vom Kinoverbund Schleswig-Holstein der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Ähnlich sind die Temperaturen in vielen Kinos der anderen beiden Nord-Bundesländer.

Wählen können Erfrischungssuchende im nördlichsten Bundesland zwischen 58 Kinos nach den Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA). 2024 gab es in Hamburg zudem 33 sowie in Mecklenburg-Vorpommern 80 Kinos.

Während Menschen in Spanien Kinos oft zur Abkühlung nutzen, seien die Deutschen hier laut Kinoexperten verhaltener. Turowski beobachtet aber einen Trend nach oben: Besonders dann, wenn es heiß ist und die Sonne über einen längeren Zeitraum intensiv geschienen hat, strömen die Menschen demnach immer häufiger in die Lichtspielhäuser, um hier bei Film und Eis runterzukühlen.

«Historisch gesehen, werden Kinos aber bereits seit den 20er und 30er Jahren als kühle Zufluchtsorte wahrgenommen, da sie einer der ersten Orte waren, die auf den Gebrauch von Klimaanlagen gesetzt haben», sagte ein Sprecher des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF) der dpa. Heutzutage konkurrieren sie bei Extremtemperaturen allerdings mit anderen Angeboten, die Abkühlung versprechen.

In Tierparks

Auch in vielen Zoos gibt es kühle Orte: «Es gibt viele Tierhäuser bei uns, die Abkühlung bieten, zum Beispiel die Meereswelten und das Polarium», sagte eine Sprecherin des Rostocker Zoos der dpa. Im Freien spenden zudem hohe Bäume Schatten und Kinder können auf einer Wasserstrecke experimentieren und sich dabei erfrischen.

In Hamburg können sich Besucher im Tierpark Hagenbeck in der Tierwelt «Eismeer» abkühlen und dabei Eisbären, Seebären, Humboldt-Pinguine beobachten. Bei den antarktischen Pinguinen sind es rund sechs bis sieben Grad, im übrigen Teil des Rundgangs zwischen 15 und 20 Grad, sagte eine Sprecherin der dpa.

In Kirchen

Dicke Mauern und schattenspendende Bäume sorgen dafür, dass es in Kirchen auch im Sommer kühler ist. «Kirchen sind Orte, an denen man Atem holen und ausruhen kann, Orte, die Schutz gewähren und Hilfe anbieten», teilte ein Sprecher der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) der dpa mit.

Extreme Hitze sei insbesondere für geschwächte, ältere oder gesundheitlich vorbelastete sowie wohnungslose Menschen gefährlich. Mit dem Projekt «Kühle Kirche» wollen die Kirchen dafür sorgen, dass die Gotteshäuser während heißer Sommertage als Orte der Erfrischung und Zuflucht dienen.

In der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg ist es in der Krypta besonders kühl – öffentlich zugänglich ist auch ein Teil der Kellerräume der ehemaligen Kirche St. Nikolai in der Hansestadt, dort befindet sich ein Museum.

In Bibliotheken

Auch Bibliotheken nutzen zahlreiche Menschen als Zuflucht vor der Hitze – besonders in Großstädten sei das immer häufiger der Fall, sagte eine Sprecherin des Deutschen Bibliotheksverbands der dpa. Gerade beraten die Bibliotheken darüber, wie Bibliotheken auch zukünftig kühle Orte bleiben können – zum Beispiel mit speziellen UV-Schutzfolien an den Scheiben. Langfristiges Ziel sei es dabei, die Räume klimaneutral zu kühlen – ohne Dauerbetrieb einer Klimaanlage.

In Museen und Galerien

Erfrischung bieten auch viele Museen mit ihren Kellern und Gewölben sowie einige Galerien und Denkmäler: wie das Schweriner Schloss in Mecklenburg-Vorpommern, die Museumsinsel Schloss Gottorf in Schleswig-Holstein oder die Hamburger Kunsthalle mit ihren klimatisierten Räumen.

Hitzegeplagte Menschen können sich in Hamburg auch beim Gang unter der Elbe durch den mehr als 400 Meter langen Alten Elbtunnel zwischen den St. Pauli-Landungsbrücken und der Elbinsel Steinwerder abkühlen.