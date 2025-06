Hitze am Wochenende – bis zu 34 Grad im Land möglich

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein wird es am Wochenende zeitweise richtig heiß. Bis Sonntag werde es sukzessive immer wärmer und sonniger, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur. Maximal 23 Grad sollen heute im nördlichsten Bundesland erreicht werden. Am Samstag könnten es im Binnenland schon Temperaturen bis zu 30 Grad geben. An den Küsten bleibt es etwas weniger heiß.

Höchstwerte bis zu 34 Grad werden laut Prognose am Sonntag in schleswig-holsteinischen Regionen abseits des Meeres erwartet – an Nordsee und Ostsee sind es rund fünf Grad weniger. Nur vereinzelt zeigen sich dann Wolken am Himmel. Warme Luft aus Nordafrika sorgt laut DWD verbreitet für die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke.

Spontane Sylt-Urlauber sollten schnell buchen

Wer sich am Wochenende spontan im Meer vor Sylt abkühlen möchte, sollte sich beeilen: «Die Insel ist am Wochenende gut gebucht, aber nicht ausgebucht», sagte eine Sprecherin der Sylt Marketing GmbH (SMG) der dpa. Freie Unterkünfte für kurz entschlossene Gäste gebe es noch in fast allen Bereichen – groß sei die Auswahl allerdings nicht mehr. Die sieben Campingplätze der Insel seien größtenteils ausgebucht.

Auch andere Küstenorte haben viel Nachfrage – freie Betten gibt es aber noch: «Wer jetzt etwas kurzfristig für das Wochenende oder die kommende Woche sucht, wird sicher fündig werden», teilte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein mit. In den Ferienzeiten hingegen könne das gerade in den beliebten Orten an den Küsten schwieriger werden.

Gewitter zur neuen Woche möglich

Für einen Wetterwechsel und deutliche Abkühlung sorgt zum Wochenstart der Vorhersage zufolge eine Kaltfront aus Nordwesten, die laut DWD-Experten auch mit Schauern und Gewittern einhergehen kann. Wann genau die Abkühlung um teilweise mehr als zehn Grad einsetze, lasse sich vorerst nicht verlässlich sagen.