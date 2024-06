Hitlergruß und rechtsextremes Lied bei Public Viewing

Bremen (dpa) –

Ein Mann hat bei einer Public Viewing Veranstaltung in Bremen den Hitlergruß gezeigt und rassistische Texte zur Melodie des Party-Hits «L’amour toujours» gesungen. Gegen den 29-Jährigen wird wegen Volksverhetzung ermittelt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er ließ sich dabei am Freitagabend von Dritten mit seinem Handy filmen. Aus der Dreiergruppe heraus sei auch eine judenfeindliche Parole gerufen worden.

Das Trio verfolgte das Eröffnungsspiel in einem Beachclub. Im Laufe des Abends soll der 29-Jährige «Deutschland den Deutschen, Ausländer raus» zur Melodie von Gigi D’Agostino gesungen haben. Gleichzeitig soll er mit zwei Fingern einen Hitlerbart angedeutet haben. Zeugen riefen die Polizei, die drei Männer flüchteten. Die Beamten ermittelten den 29-Jährigen und seine Mittäter, die nun ebenfalls eine Strafanzeige erwartet. Für Volksverhetzung liegt der Strafrahmen zwischen drei Monaten und fünf Jahren Freiheitsstrafe.