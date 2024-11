Historischer Zug fährt zum Leipziger Weihnachtsmarkt

Der Veranstalter des Sonderzugs nach Leipzig hat «eine Reise zurück in die goldene Ära der Eisenbahn» versprochen. Georg Wendt/dpa

Hamburg/Leipzig (dpa) –

Ein nostalgischer «Advents-Express» hat sich auf den Weg von Neumünster über Hamburg nach Leipzig gemacht. Ziel des Sonderzuges ist der Leipziger Weihnachtsmarkt, wie der Verein Historische Eisbahnfahrzeuge Lübeck mitteilte. Die Waggons werden von einer dunkelblauen Schnellzuglok des Typs E10 350 aus dem Jahr 1964 gezogen. Die 60 Jahre alte Lok sei liebevoll restauriert worden und erstrahle zum Jubiläum in ihrem ursprünglichen Glanz, hieß es.

Unter den ebenfalls historischen Waggons seien zwei Gesellschaftswagen, in denen Getränke und Snacks angeboten werden. Der Verein versprach in seiner Ankündigung «eine Reise zurück in die goldene Ära der Eisenbahn». Allerdings gab es zur Zeit der deutschen Teilung bis 1989 nur wenige direkte Zugverbindungen über die Grenze. Mit gut einer halben Stunde Verspätung fuhr der Advents-Express vom Hamburger Hauptbahnhof ab.