Historischer Wechsel in Lüneburg: Grüne OB Kalisch

Claudia Kalisch (Die Grünen). Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Lüneburg (dpa/lni) – Als zweite große Stadt in Niedersachsen neben Hannover bekommt Lüneburg am Montag ein grün geführtes Rathaus. Die 49 Jahre alte Claudia Kalisch übernimmt den Staffelstab vom langjährigen Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD). Erstmals schließt eine Frau das Büro des Verwaltungschefs in der Hansestadt auf. Der 71 Jahre alte Mädge trat nach drei Jahrzehnten im Amt aus Altersgründen nicht wieder an. «Lüneburg ruft nach einem Wandel», sagte Kalisch, die 1993 zum Studium der Umweltwissenschaften aus Bonn in die Hansestadt kam. Seit 2016 sammelte sie Erfahrungen als Bürgermeisterin der kleinen Samtgemeinde Amelinghausen.

Kalisch will in ihrer fünfjährigen Amtszeit Themen wie Verkehrsberuhigung der überlasteten Innenstadt und bezahlbaren Wohnraum «ernsthaft angehen». Wegen der Nähe zu Hamburg steigen Mieten und Immobilienpreise ständig. Junge Leute können dies kaum noch bezahlen, Konzepte sind gefragt.

© dpa-infocom, dpa:211029-99-781207/2

Webseite Kalisch