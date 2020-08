Historischer Tiefststand bei Getreideanbaufläche

Hannover (dpa/lni) – Die Anbaufläche für Getreide in Niedersachsen war noch nie so klein wie in diesem Jahr. Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen in Hannover am Donnerstag mitteilte, wurde 2020 auf 744 000 Hektar Getreide angebaut – der geringste Umfang seit 1948. Auch der Ertrag pro Hektar sei in vielen Regionen des Landes geringer ausgefallen als üblich.

In einem typischen Jahr mit Frühjahrstrockenheit seien üblicherweise die Erträge auf den Marschböden in Niedersachsen früher immer sehr gut gewesen. In diesem Jahr aber hätten die Marschen die Getreidebilanz nicht aufbessern können. Der nasse Herbst 2019 habe die Weizenbestellung auf einigen Böden erschwert oder sogar unmöglich gemacht.

Auf den guten Lehmböden im südlichen Niedersachsen war hingegen auch in diesem Jahr der Ertrag erfreulich. Im Vergleich mit dem Durchschnitt aus den Jahren 2012 bis 2017 erzielten die Landwirte in einigen Regionen den Angaben zufolge sogar Zuwächse. Auf dem breiten Gürtel mit Sandböden zwischen den Marschen und den Bördeböden habe hingegen nur dank Beregnung ein guter Ertrag erzielt werden können.

Mitteilung Landesamt für Statistik