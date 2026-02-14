Historischer Meilenstein: HSV vor 1.887. Bundesliga-Spiel

Hamburg (dpa) –

Der 29. September 1887 ist für den Hamburger Sport ein ganz besonderes Datum. An jenem Donnerstag wurde in der Hansestadt der SC Germania gegründet. Mit dem Hamburger FC und dem FC Falke fusionierte Germania dann 1919 zum Hamburger SV.

An diesem Samstag stehen die «Rothosen» vor einem historischen Meilenstein: Das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr/Dyn) wird die 1.887. Partie des HSV in der Fußball-Bundesliga sein.

Die Bundesliga-Zahlen

Das erste Bundesliga-Spiel bestritt der Hamburger SV am 24. August 1963. Club-Ikone Charly Dörfel rettete mit seinem Treffer in der 86. Minute ein 1:1 bei Preußen Münster. Es folgten weitere 501 Unentschieden, 751 Siege und 633 Niederlagen.

Der höchste Erfolg gelang am 12. Februar 1966 mit 8:0 gegen den Karlsruher SC. Die torreichsten Remis gab es jeweils mit 4:4 gegen Borussia Dortmund (15. Januar 1977) sowie gegen den VfL Wolfsburg (3. März und 23. September 2000). Die schlimmsten Pleiten setzte es in München. 2:9 hieß es am 7. März 1964 gegen den TSV 1860 und am 30. März 2013 gegen den FC Bayern. Gegen den Rekordmeister gab es zudem zweimal ein 0:8 (14. Februar 2015 und 25. Februar 2017).

Die längsten Serien

Im April und Mai 1979 wurden sieben Siege in Serie gefeiert. Geschlagen wurden nacheinander Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig, Borussia Dortmund, MSV Duisburg, 1. FC Köln, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Zwischen Dezember 2013 und Mitte Februar 2014 gab es dagegen sieben Pleiten am Stück. 36 Spielen mit 20 Siegen und 16 Unentschieden bedeuteten zwischen Januar 1982 und Januar 1983 die längste Serie an ungeschlagenen Spielen.

Die Höhen und Tiefen

Dreimal – 1979, 1982 und 1983 – wurde der HSV als Bundesligist deutscher Meister. Die übrigen Titel (1960, 1928 und 1923) wurden vor Gründung des Oberhauses eingefahren. Am Ende der Saison 2017/18 stiegen die Hanseaten als letztes Gründungsmitglied der Bundesliga erstmals ab. Nach sieben Jahren in der Zweitklassigkeit gelang 2025 der ersehnte Wiederaufstieg.

Die Rekordspieler

Mit 137 Toren ist die 2022 verstorbene Vereinslegende Uwe Seeler der erfolgreichste Bundesliga-Torschütze des HSV. Auf die meisten Einsätze in Deutschlands höchster Spielklasse kommt Manfred Kaltz. Der heute 73-Jährige trug in 581 Erstliga-Partien das Trikot mit der Raute auf der Brust.

Die Lieblings-, Angst- und Dauergegner

Die mit Abstand meisten HSV-Siege gab es gegen den VfB Stuttgart (45), gefolgt von Eintracht Frankfurt (41) sowie Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Kaiserslautern (je 40). Die meisten Niederlagen kassierte der HSV gegen den FC Bayern (66). Am häufigsten Unentschieden spielte der HSV gegen Werder Bremen. 35 Duelle mit dem Nordrivalen fanden keinen Sieger. Werder ist mit bislang 109 Spielen auch der bislang häufigste Bundesliga-Gegner.

Die häufigste Platzierung

160 Mal stand der Hamburger SV nach seinen bislang 1.886 Bundesliga-Spieltagen auf Platz drei. Immerhin 115 Mal war es die Tabellenführung. Nur 38 Mal standen die Hanseaten ganz unten in der Tabelle.