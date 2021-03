Historisch kurzer Anfahrtsweg für die Feuerwehr Braunschweig

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Braunschweig (dpa) – Nur 200 Meter entfernt von der Hauptfeuerwache in Braunschweig hat eine Werkstatt gebrannt. Nach «einer der kürzesten Anfahrten in der Geschichte der Berufsfeuerwehr» konnte der Brand schnell gelöscht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Mehrere Gasflaschen mussten während des Einsatzes gekühlt und in Sicherheit gebracht werden. Um die Fahrzeuge nicht unnötig zu verschmutzen, gingen die Feuerwehrleute nach dem Abschluss der Arbeiten am Freitagabend zu Fuß zurück zur Wache.

