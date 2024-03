Historikerin Anne Applebaum erhält Carl-von-Ossietzky-Preis

Oldenburg (dpa/lni) –

Die US-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum wird mit dem Carl-von-Ossietzky-Preis der Stadt Oldenburg geehrt. Dies teilte die Stadt Oldenburg am Donnerstag mit. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung soll im Rahmen eines Festaktes am 6. Juni übergeben werden. «Die Jury ehrt mit ihrem Votum eine herausragende Intellektuelle, die mit ihrem Konzept einer öffentlich sichtbaren Zeitgeschichtsschreibung fachwissenschaftliche und journalistische Expertise vereint und sich mutig und mahnend im Sinne Carl von Ossietzkys für Demokratie und Menschenrechte in globaler Perspektive einsetzt», hieß es in der Mitteilung. «Für ihre wissenschaftliche und publizistische Arbeit konnte sie in Russland Quellen erschließen, die heute nicht mehr zugänglich sind.»

Der Stadt Oldenburg zufolge warnte Applebaum frühzeitig vor Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem aggressiven antiwestlichen Kurs. Sie habe von Anfang an die Unterstützung der Ukraine gefordert, um Russland eine klare Botschaft zu senden, hieß es. Demnach trug die US-Amerikanerin mit ihrer fachlichen Perspektive und journalistischen Kompetenz maßgeblich zur öffentlichen Auseinandersetzung mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine bei. «Sie mahnt den Erhalt einer regelbasierten Weltordnung an und erinnert nicht zuletzt Europa daran, eine klare, friedenssichernde Sicherheitspolitik zu betreiben», so die Jury.

Der Carl-von-Ossietzky-Preis für Zeitgeschichte und Politik wird seit 1984 alle zwei Jahre von der Stadt Oldenburg vergeben, um an den Friedensnobelpreisträger von Ossietzky (1889-1938) zu erinnern. Der Preis würdigt Menschen, die sich in herausragender Weise mit dem Leben und Werk von Carl von Ossietzky oder sich in dessen Geiste mit Themen der Politik und Zeitgeschichte befassen.