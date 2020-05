Historiker: «Bleib übrig!» Üblicher Gruß vor Kriegsende 1945

Aufnahmedatum Anfang 1945, das zerstörte Hannover. Foto: HAZ-Hauschild-Archiv/Historisches Museum Hannover/dpa

Hannover (dpa/lni) – «Bleib übrig!» – so lautete in den Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 ein gebräuchlicher Abschiedsgruß. Das sagte Jens-Christian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, der Deutschen Presse-Agentur. «Das heißt, man ging davon aus, dass man nicht übrig bleibt.»

Als die Waffen Anfang Mai nach sechs Jahren Krieg schwiegen, seien die Menschen erleichtert gewesen und zugleich voller Furcht vor einer möglichen Rache der Sieger. «Es war eine Befreiung wider Willen und eine Befreiung, die man nicht als eine solche wahrgenommen hat», sagte Wagner.

Anders als im Osten Deutschlands sei die Bevölkerung auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsens aber nicht geflüchtet, als Truppen aus den USA, Großbritannien, Kanada und Polen vorrückten. Man sei zu Recht davon ausgegangen, dass diese sich korrekt verhalten.

Von den niedersächsischen Städten wurde Osnabrück am 4. April 1945 als erste erobert, dann ging der alliierte Vormarsch Richtung Nordosten weiter. In Norddeutschland endete der Krieg am 5. Mai mit einer Teilkapitulation der Wehrmacht, die auch die besetzten Niederlande und Dänemark betraf. Am 8. Mai 1945 kapitulierte das nationalsozialistische Deutsche Reich endgültig und bedingungslos.

