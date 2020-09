Metropolitaner für Hinz&Kunzt, Chorleiter und Traumaverein

Jörn Sturm, Geschäftsführer von Hinz & Kunzt, Gewinner des Metropolitaner-Awards «Unternehmen». Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa) – Obdachlosen eine Zukunft geben, die Seelen von traumatisierten Kindern und Jugendlichen heilen und gemeinsam Singen trotz Corona-Krise: In Hamburg sind drei ehrenamtliche Projekte mit dem Metropolitaner-Award der Metropolregion Hamburg ausgezeichnet worden. Das Hamburger Obdachlosenmagazin Hinz&Kunzt, der Hamburger Verein Ankerland und der Elmshorner Chorleiter von «Der Norden singt», Niels Schröder, haben die Preise am Dienstagabend in der Elbphilharmonie überreicht bekommen.

Die drei Gewinner haben sich gegen zwölf weitere Favoriten durchgesetzt. Sie hatten online die meisten Stimmen aus der Bevölkerung ergattert. Insgesamt waren 116 Menschen, Vereine, Stiftungen und Unternehmen vorgeschlagen worden. Eine neunköpfige Jury – darunter Moderator Yared Dibaba, Musiker Stefan Gwildis und Volleyball-Nationalspielerin Denise Hanke – wählte daraus die 15 Nominierten aus. An der anschließenden Publikumswahl beteiligten sich mehr als 7000 Menschen. Den Metropolitaner-Award gibt es seit 2019. Zwei der drei Kategorien («Menschen aus der Region» und «Vereine und Stiftungen») sind mit 2500 Euro dotiert.

«Der Norden singt»-Initiator und Chorleiter Niels Schröder füllt normalerweise mit seinen Mitmachkonzerten große Hallen, in der Corona-Krise hat er das gemeinsame Singen via Livestream kostenlos in die Wohnzimmer von mehr als 5000 Menschen gebracht. Er habe auch einmal mitgemacht und das habe richtig Spaß gemacht, sagte Dibaba in seiner spontan auf Plattdeutsch gehalten Laudatio dazu.

Der Verein Ankerland hilft mit seinem spendenfinanzierten Trauma-Therapiezentrum seit Jahren traumatisierten Kindern und Jugendlichen, die Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung, Krieg oder Terror erleben mussten. Es sei ein ganz besonderes Projekt, das für die Kinder enorm wichtig sei, so Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) in seiner Laudatio.

Das Straßenmagazin Hinz&Kunzt hat sich in der Kategorie Unternehmen unter anderem gegen die Drogeriekette Budnikowsky durchgesetzt. Seit 1993 gibt es die Obdachlosenzeitung, mehr als 500 aktuelle und einstige Obdachlose bekommen so Beschäftigung und Hilfe. «Der Verkauf von Deutschlands größtem Straßenmagazin trägt dazu bei, das soziale Klima in unserer schönen Metropolregion zu verbessern sowie Berührungsängste und Vorurteile zwischen Arm und Reich abzubauen. Manche Verkäufer sind an ihren Standorten inzwischen so etwas wie die gute Seele des Viertels oder des Kiezes», so Hamburger Sparkassen-Direktor Niels Pirck.

Die Veranstaltung im Kleinen Saal von Hamburgs berühmtestem Konzerthaus war die erste seit der Corona-Zwangspause in der «Elphi». Dabei waren nur wenige Gäste anwesend, sie mussten Abstand halten und die Gewinner mussten sich ihren Preis quasi via Selbstbedienung von einem kleinen Podest nehmen, weil sie nicht persönlich überreicht werden durften.

Die Metropolregion Hamburg ist eine von elf Metropolregionen in Deutschland. Zu ihr gehören rund um die Hansestadt mehr als 1000 Orte aus vier Bundesländern (Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen), darunter die Städte Lübeck, Neumünster und Schwerin.

Infos zum Metropolitaner-Award

Infos zu „Der Norden singt“

Infos zum Verein Ankerland

Infos zu Hinz&Kunzt