Hinweise zu Raubüberfall auf Ehepaar nach «Aktenzeichen XY»

Der Überfall auf ein Hamburger Ehepaar war Thema in der Sendung «Aktenzeichen XY…ungelöst» und es hat Hinweise gegeben. (Archivbild) Sebastian Gollnow/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nachdem der Fall eines fast 15 Jahre zurückliegenden Raubüberfalls auf ein Ehepaar in dessen Haus in Hamburg bei der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» vorgestellt wurde, haben sich mehrere Menschen bei der Polizei gemeldet. «Nach der Ausstrahlung des Sachverhaltes sind bei der Polizei Hamburg mehrere Hinweise eingegangen, die jetzt von den Ermittlerinnen und Ermittlern geprüft werden», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Wie viele genau gab die Polizei nicht bekannt.

Bei dem Raubüberfall im Mai 2011 in Hamburg-Osdorf hatten zwei Täter ein zurückgezogen lebendes älteres Ehepaar Zuhause überfallen. Dabei zerrten sie die damals 88 Jahre alten Eheleute in den Keller und fesselten sie mit Kabelbindern und Klebeband. Sie durchsuchten das Haus, machten jedoch den Angaben zufolge keine Beute. Kurz nach der Tat wählten sie selbst den Notruf, die Stimmen der Täter wurden dabei aufgezeichnet.

Das Motiv sei nach wie vor unklar, hieß es. Das Ehepaar lebte ohne bekannte Kontakte oder Verwandte und besaß keine erkennbaren Wertgegenstände, mittlerweile ist das Paar gestorben. Die Ermittler hoffen, dass neue Hinweise aus dem Umfeld der Opfer dabei helfen können, das Tatmotiv zu klären.