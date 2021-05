Hinweise zu 37 Jahre altem Mordfall bei «Aktenzeichen XY»

ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung «Aktenzeichen XY … ungelöst». Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Itzehoe (dpa/lno) – Nach Ausstrahlung eines Beitrags der Mordkommission Itzehoe in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» über ein 37 Jahre zurückliegendes Verbrechen haben sich in der Nacht zum Freitag zahlreiche Zeugen gemeldet. Bei der Kriminalpolizei gingen bis zum Morgen 22 Hinweise ein, das Studio in München erhielt weitere 20, wie die Polizei mitteilte. «Unter den Hinweisen befinden sich einige vielversprechende, denen die Mordkommission in den nächsten Tagen nachgehen wird», sagte Polizeisprecher Stefan Hinrichs. «Zudem zeigten auch einige Hinweisgeber neue Blick- und Ermittlungsrichtungen auf.»

In dem Fall ging es um den damals 34 Jahre alten Herbert Kahrs, der am 10. September 1983 von seinem Wohnort im niedersächsischen Twielenfleth zu seinem Arbeitsplatz in Hamburg aufgebrochen war, dort aber nicht ankam. Am 29. November 1983 fanden Zeugen die Leiche des Vermissten in der Gemarkung Holm im Kreis Pinneberg in einem Schacht einer Grabenentwässerung. Kahrs war erschossen worden.

Noch nach Kahrs` Verschwinden hatten Zeugen sein Auto in Hamburg und im Kreis Pinneberg gesehen. Der Wagen wurde schließlich am 31. Januar 1984 aus der Elbe geborgen.

