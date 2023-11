Bedrohungslage – Zwei Menschen sollen Waffe gezeigt haben

Hamburg (dpa) –

Die Polizei Hamburg sucht in der Stadtteilschule Blankenese und auf dem Gelände zwei Menschen, die in einem Klassenraum eine Schusswaffe gezeigt und möglicherweise eine Lehrerin bedroht haben sollen. Der Polizei sei weiter berichtet worden, dass die beiden Menschen im Anschluss den Klassenraum verlassen und unerkannt irgendwohin geflüchtet sein sollen, sagte ein Polizeisprecher. Dies werde nun überprüft. Es soll sich um zwei männliche, eher junge Menschen handeln. Hinweise auf Verletzte liegen nicht vor. Die Polizei hatte am Vormittag Hinweise auf eine unklare Bedrohungslage an der Stadtteilschule erhalten. Sie ist mit vielen Kräften im Einsatz. Das Gebiet um die Schule ist weiträumig abgesperrt.