Hintergründe nach tödlichen Messerstichen weiter unklar

Hamburg (dpa/lno) –

Nachdem ein Mann in Hamburg durch die Messerstiche eines Angreifers tödlich verletzt wurde, ist den Ermittlern immer noch vieles unklar. Fest steht mittlerweile, dass es sich bei dem Opfer um einen 54-Jährigen handelt und der Tatverdächtige ein 38 Jahre alter Mann ist, wie die Polizei am Sonntagmorgen bekanntgab. Sowohl zum Tathergang als auch dem Hintergrund der Auseinandersetzung konnten zunächst aber keine neuen Angaben gemacht werden.

Laut Polizei ist es am Samstagnachmittag in einem Hinterhof im Stadtteil Heimfeld zu einem Streit gekommen, bei dem der 54-Jährige körperlich angegriffen wurde. Als Waffe habe der Tatverdächtige ein Messer genutzt. Der 54-Jährige starb an seinen Verletzungen. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen.