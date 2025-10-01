Hinrunden-Aus für HSV-Verteidiger Warmed Omari

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger SV kann in der Hinrunde nicht mehr auf Innenverteidiger Warmed Omari zurückgreifen. Der 25 Jahre alte Neuzugang hat sich am Sonntag beim 0:0 bei Union Berlin einen Außenbandriss mit Syndesmosebeteiligung zugezogen und muss damit wochenlang pausieren. Omari war bislang in allen sechs Pflichtspielen des Erstliga-Aufsteigers zum Einsatz gekommen.

Erst einmal kürzertreten muss auch Fabio Vieira. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hat im Spiel in Berlin eine Kniestauchung erlitten. Für die Partie gegen den FSV Mainz 05 an diesem Sonntag fällt Vieira wegen seiner Rotsperre aber ohnehin aus.