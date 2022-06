Himbeer- und Kirschernte im Norden hat begonnen

Rendsburg (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein ist die Himbeer- und Kirschernte gestartet. Die ersten Betriebe im Süden des Landes haben bereits mit der Himbeerernte begonnen, in den meisten anderen Regionen startet die Ernte zum Wochenende, wie die Landwirtschaftskammer am Dienstag mitteilte. Der Himbeeranbau ist den Angaben zufolge mit 60 Hektar Anbaufläche in Schleswig-Holstein eine eher kleine Kultur. Bundesweit werden Himbeeren im Freiland und unter Schutzsystemen auf 1000 Hektar angebaut.

Die Landwirtschaftskammer erwartet eine Erntemenge von etwa 500 Tonnen und sehr gute Qualität. Nur ein geringer Teil gelangt über die Fruchthändler, den Großmarkt Hamburg oder durch eigene Anlieferung in die Theken des Lebensmitteleinzelhandels. Der weitaus größte Teil wird direkt an Verbraucher verkauft – oder direkt vom Feld von den Kunden selbst gepflückt.

Auch die Kirschernte der Frühsorten hat begonnen. In der Reifezeit kommen erst Süßkirschen. Dann folgen Sauerkirschen. Im Land stehen Kirschen auf rund 100 Hektar.

Die Erdbeerernte in Schleswig-Holstein ist unterdessen auf ihrem Höhepunkt. Da der Norden aufgrund der sehr kalten Nächte später mit der Ernte dran sei, habe das Preistief im Mai die Erzeuger hier nicht so getroffen wie im Süden, teilte die Kammer mit. «Diese Erdbeersaison kann eine gute für Norddeutschland werden», sagte der Erdbeeranbauberater für Schleswig-Holstein und Niedersachsen, Tilman Keller.