Hilfsverein: Gericht verbietet Abschiebung ohne Anordnung

Hamburg (dpa/lno) – Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat nach einem Bericht des NDR eine nächtliche Abschiebung von Menschen aus einem Flüchtlingsheim ohne richterliche Anordnung verboten. Das Urteil stelle die gängige Abschiebepraxis in Hamburg in Frage, hieß es am Donnerstag. Geklagt hatte die kirchliche Hilfsstelle Fluchtpunkt.

Nach deren Angaben ging es dabei um die Abschiebung einer irakisch-kurdischen Familie in die Niederlande im Februar 2017. Das Verwaltungsgericht hatte im Februar 2019 die nächtliche Aktion für rechtswidrig erklärt (Az. 9 K 1669/18). Die Richter hatten dies mit der Unverletzlichkeit der Wohnung nach dem Grundgesetz begründet. Sie dürfe nur mit richterlicher Anordnung von Beamten durchsucht werden.

Nach Angaben von Fluchtpunkt bestätigte das Oberverwaltungsgericht nun diese Entscheidung und ließ keine Revision zu. Allerdings sei die Rechtslage inzwischen geändert worden. Seit einem Jahr gilt das Geordnete-Rückkehr-Gesetz, in dem das Vorgehen bei Abschiebungen neu geregelt wurde.

