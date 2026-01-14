Hilferufe aus Hamburger Wohnung – Mutter und Sohn überfallen

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Unbekannte haben einen 21-Jährigen und seine 52 Jahre alte Mutter in deren Wohnung in Hamburg-Lurup überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei klingelten die großen, kräftigen Männer am Mittag an der Tür und drängten den Sohn, der die Tür öffnete, unvermittelt zurück in die Wohnung. Gewaltsam entwendeten die Täter Wertgegenstände und flüchteten mit ihrer Beute. Passanten hörten Hilferufe aus der Wohnung und alarmierten die Polizei. Beamte fanden die Mutter und ihren Sohn gefesselt – jedoch äußerlich unverletzt – in der Wohnung. Die Polizei sucht nun Zeugen.